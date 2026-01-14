Боец Кир: ВС РФ находили оружие США и Чехии близ Красноармейска

Российские военнослужащие множество раз находили вооружение американского и чешского производства близ Красноармейска. Об этом рассказал командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир, передает РИА Новости.

«Находили натовское вооружение — в основном стрелковое. Это штурмовые автоматы и винтовки, в том числе чешские, по-моему, CZ Bren второго поколения. Также попадались американские автоматы М-серии», — рассказал военнослужащий.

По его словам, помимо вооружения, на позициях обнаруживали боеприпасы и амуницию, в том числе разные виды гранат, мин и других взрывных устройств.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение военнослужащим и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и другим подразделениям противника в зоне спецоперации.