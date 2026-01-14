Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 14 января 2026Бывший СССР

Российские военные нашли оружие стран НАТО близ Красноармейска

Боец Кир: ВС РФ находили оружие США и Чехии близ Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие множество раз находили вооружение американского и чешского производства близ Красноармейска. Об этом рассказал командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир, передает РИА Новости.

«Находили натовское вооружение — в основном стрелковое. Это штурмовые автоматы и винтовки, в том числе чешские, по-моему, CZ Bren второго поколения. Также попадались американские автоматы М-серии», — рассказал военнослужащий.

По его словам, помимо вооружения, на позициях обнаруживали боеприпасы и амуницию, в том числе разные виды гранат, мин и других взрывных устройств.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение военнослужащим и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и другим подразделениям противника в зоне спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

    На Украине признали продвижение России на двух направлениях

    Россиянка заявила о большом потоке рожениц, тараканах и грязи в оскандалившемся роддоме

    В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

    Уиткофф и Кушнер вновь посетят Москву

    Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

    В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok