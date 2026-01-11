Реклама

12:37, 11 января 2026Россия

ВС России разгромили бригаду спецназначения «Азов»

Минобороны: Группировка «Центр» ВС России нанесла поражение бригаде «Азова»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение военнослужащим и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и другим подразделениям противника в зоне спецоперации. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

В частности, российские войска разгромили четыре бригады нацгвардии и бригаду спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

На территории ДНР и Днепропетровской области потери Вооруженных сил Украины составили более 400 солдат. Также украинская сторона потеряла боевую машину пехоты Bradley производства США, французский бронетранспортер VAB, пять боевых бронированных машин и другое вооруженные, в том числе иностранное.

В сводке от 11 января Минобороны РФ также сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Белогорье в Запорожской области.

