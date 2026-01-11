Минобороны: ВС РФ заняли село Белогорье в Запорожской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли село Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в ходе брифинга.

«Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области», — рассказали в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что Российская армия нанесла поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Орехово, и Юрковка в Запорожской области и Садовое — в Херсонской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Братское в Днепропетровской области. Отмечалось, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».