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11:49, 9 июня 2026Спорт

Футболисты из Сенегала и Узбекистана прилетели на ЧМ-2026 и подверглись жесткому досмотру

Сборные Сенегала и Узбекистана обыскали на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нью-Йорка
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Футболисты сборных Сенегала и Узбекистана прилетели на ЧМ-2026 в США и подверглись жесткому досмотру в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает El Universo.

Команду Сенегала обыскали прямо на взлетно-посадочной полосе. Спортсменов попросили снять обувь и показать содержимое сумок. Аналогичным образом досмотрели и представителей сборной Узбекистана. Кроме того, футболистов команды пустили на стадион только после досмотра с привлечением служебных собак.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Сенегала сыграет в группе I с командами Франции, Норвегии и Ирана. Узбекистан попал в квартет К, где встретится со сборными Португалии, Колумбии и ДР Конго.

5 июня в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити, произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек. Полиция не смогла арестовать подозреваемых.

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