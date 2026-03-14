Известный хирург заподозрил Марго Робби в пластике

Хирург Джей Калверт: Марго Робби могла удалить комки Биша и увеличить скулы

Известный американский пластический хирург Джей Калверт из Беверли-Хиллз заподозрил в пластике австралийскую актрису Марго Робби. Его комментарий публикует RadarOnline.

Владелец сети клиник и медицинских спа-центров, президент международной организации The Rhinoplasty Society («Общество ринопластики») заявил, что 35-летняя звезда могла удалить комки Биша или скорректировать скулы.

«Марго Робби выглядит так, будто ей либо удалили щечный жир, либо увеличили скулы с помощью небольшого имплантата. Либо и то, и другое», отметил врач.

Также более острые черты лица артистки, вероятно, могут быть связаны с ее недавним резким похудением, предположил медик. «Пышная фигура утратила актуальность, в моду возвращается изможденный, худощавый вид», — заключил он.

Ранее в марте Марго Робби в откровенном образе и с новым имиджем посетила модный показ французского бренда Chanel.