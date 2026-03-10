Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:49, 10 марта 2026Ценности

Марго Робби вышла в свет в прозрачной майке и с новым имиджем

Актриса Марго Робби в откровенном образе и с новым имиджем посетила показ Chanel
Мария Винар

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Chanel

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в откровенном образе и с новым имиджем посетила модный показ французского бренда Chanel. Об этом пишет Page Six.

35-летняя звезда «Грозового перевала» вышла в свет в серых брюках и майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивал кружевной бюстгальтер. При этом она держала в одной руке сумку упомянутой марки и свитер.

Кроме того, Робби продемонстрировала публике обновленный образ. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от длинных прядей и сделала каре с прямой челкой.

В феврале Марго Робби в разговоре с британской певицей Charli XCX рассказала о самом худшем подарке от коллег по съемочной площадке. Тогда актриса призналась, что несколько лет назад ей преподнесли в качестве презента книгу с намеком на лишний вес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

    Врач привела научно доказанные факты в защиту красного мяса

    Осужденного насильника задержали спустя два года после побега

    Опубликованы фото 62-летнего Константина Меладзе с молодой спутницей

    Двое россиян сели за использование рабского труда

    Москвичей-аллергиков предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok