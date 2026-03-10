Марго Робби вышла в свет в прозрачной майке и с новым имиджем

Актриса Марго Робби в откровенном образе и с новым имиджем посетила показ Chanel

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в откровенном образе и с новым имиджем посетила модный показ французского бренда Chanel. Об этом пишет Page Six.

35-летняя звезда «Грозового перевала» вышла в свет в серых брюках и майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивал кружевной бюстгальтер. При этом она держала в одной руке сумку упомянутой марки и свитер.

Кроме того, Робби продемонстрировала публике обновленный образ. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от длинных прядей и сделала каре с прямой челкой.

В феврале Марго Робби в разговоре с британской певицей Charli XCX рассказала о самом худшем подарке от коллег по съемочной площадке. Тогда актриса призналась, что несколько лет назад ей преподнесли в качестве презента книгу с намеком на лишний вес.