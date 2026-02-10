Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:50, 10 февраля 2026Ценности

Коллега Марго Робби преподнес ей подарок с намеком на лишний вес

Актриса Марго Робби рассказала о самом худшем подарке от коллеги
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская актриса Марго Робби в разговоре с британской певицей Charli XCX рассказала о самом худшем подарке от коллег по съемочной площадке. Запись интервью для издания Complex доступна на YouTube.

Звезда фильма «Грозовой перевал» призналась, что несколько лет назад ей преподнесли в качестве презента книгу с намеком на лишний вес. «В самом начале моей карьеры один из актеров, с которым я работала, подарил мне книгу под названием "Почему француженки не толстеют". По сути, это была книга, призывающая меньше есть», — поделилась Робби воспоминаниями.

По ее словам, она тогда возмутилась поступком мужчины, имя которого не стала раскрывать. «Я подумала: "Да ну тебя к черту, чувак"», — с иронией заявила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Марго Робби прошлась по улице в откровенном образе и возмутила пользователей сети возвращением популярного тренда.

