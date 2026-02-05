Реклама

19:42, 5 февраля 2026Ценности

В сети возмутились вернувшей популярный тренд Марго Робби в откровенном образе

Екатерина Ештокина

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби прошлась по улице в откровенном образе и возмутила пользователей сети возвращением популярного тренда. Кадры и комментарии публикует Daily Mail.

35-летняя звезда фильма «Барби» попала в объективы уличных фотографов в корсетном топе с цветочным принтом и джинсах с экстремально низкой талией. Помимо этого, звезда надела черные туфли на каблуках, а в руках она держала кожаную куртку и сумку.

Читатели издания раскритиковали выбор наряда Робби в комментариях под материалом. «Ужасный выбор одежды. Уволить стилиста», «Нет, джинсы с низкой посадкой, пожалуйста, умоляю вас, не возвращайте их в продажу», «Она потрясающая, но, пожалуйста, не возвращайте джинсы с низкой посадкой!», «Эти джинсы с низкой посадкой меня просто выводят из себя», «Я ее очень люблю, но ради бога, нет, никаких джинсов с низкой посадкой больше!» — заявили они.

Ранее в феврале Марго Робби появилась на красной дорожке с бриллиантами весом более 100 карат. Звезда посетила парижскую премьеру фильма «Грозовой перевал» в кастомном платье Chanel Couture, дополнив образ роскошным колье Lorraine Schwartz.

