Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:34, 7 октября 2025Культура

Бородин призвал «отменить» Шаляпина

Глава ФПБК Бородин призвал убрать со сцены певца Прохора Шаляпина
Ольга Коровина

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал убрать со сцены исполнителя Прохора Шаляпина. Общественника цитирует «Абзац».

«Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несет в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства», — считает Бородин.

Руководитель ФПБК подчеркнул, что на сцене и в медиа не нужен такой «больной человек». Он раскритиковал певца за оскорбление детей и заявил, что к Шаляпину нужно присмотреться.

Ранее Шаляпин столкнулся с критикой в социальных сетях после неудачной шутки над ребенком. В шоу «Дети против» один ребенок спросил артиста, работал ли он грузчиком. Шаляпин пошутил, что оставил эту должность ему. После публикации фрагмента некоторые пользователи посчитали, что Прохор таким образом принижает не только упомянутую профессию, но и самого мальчика, который, по его мнению, станет грузчиком, когда вырастет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

    Российские хоккеисты получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото без трусов

    Трамп спас TikTok и вернулся в него

    В подполье рассказали о причинах отсутствия бунтов на Украине

    Два россиянина пытали пришедшего на застолье в женских трусах друга утюгом

    Кадыров обратился к россиянам в день рождения Путина

    Глава МИД Венгрии обвинил Украину в попытке вмешаться в выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости