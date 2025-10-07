Бородин призвал «отменить» Шаляпина

Глава ФПБК Бородин призвал убрать со сцены певца Прохора Шаляпина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал убрать со сцены исполнителя Прохора Шаляпина. Общественника цитирует «Абзац».

«Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несет в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства», — считает Бородин.

Руководитель ФПБК подчеркнул, что на сцене и в медиа не нужен такой «больной человек». Он раскритиковал певца за оскорбление детей и заявил, что к Шаляпину нужно присмотреться.

Ранее Шаляпин столкнулся с критикой в социальных сетях после неудачной шутки над ребенком. В шоу «Дети против» один ребенок спросил артиста, работал ли он грузчиком. Шаляпин пошутил, что оставил эту должность ему. После публикации фрагмента некоторые пользователи посчитали, что Прохор таким образом принижает не только упомянутую профессию, но и самого мальчика, который, по его мнению, станет грузчиком, когда вырастет.