Шаляпина призвали отменить за шутку над ребенком

Прохора Шаляпина раскритиковали за шутку о профессии грузчика на детском шоу

Певец Прохор Шаляпин столкнулся с критикой в социальных сетях после неудачной шутки над ребенком. На это обратил внимание Telegram-канал «Москва 24».

В шоу «Дети против» один ребенок спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что оставил эту должность ему. После публикации этого фрагмента некоторые пользователи посчитали, что Прохор таким образом принижает не только упомянутую профессию, но и самого мальчика, который, по его мнению, станет грузчиком, когда вырастет.

Сам Шаляпин заявил, что ему не за что оправдываться. По его мнению, комментаторы своим возмущением сами транслируют мысль о том, что грузчиком работать стыдно.

«С каких пор быть грузчиком стало унижением? Я не вижу в этом никакого унижения, а шутить на эту тему считаю допустимым», — сказал он.

Ранее стало известно, что певец и шоумен Прохор Шаляпин на волне популярности поднял ценник на выступления.