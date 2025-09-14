Стал известен райдер Прохора Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин просит за выступление 1,1 млн рублей

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин на волне популярности поднял ценник на выступления. Во сколько обойдется корпоратив с участием звезды, выяснил Telegram-канал Shot.

По информации канала, не так давно исполнитель увеличил гонорар за корпоративы на 200 тысяч рублей. Теперь стоимость его услуг оценивается в 1,1 миллиона рублей. Продолжительность его выступления составляет четыре часа.

Райдер Шаляпина не отличается высокими запросами. Если бизнес-класс недоступен, певец не отказывается летать в экономе, правда, на месте с увеличенным пространством для ног. Требования к отелю ограничиваются наличием горячей воды. В гримерке артиста должно быть немного закусок, несколько банок Coca-Cola Light, бутылка виски Macallan и флакон лака для волос.

Ранее Шаляпин назвал сумму своей будущей пенсии. При стаже в 17 лет к моменту выхода на пенсию звезде будут положены выплаты в размере 25 тысяч рублей. «Не хухры-мухры!» — шутливо прокомментировал он.