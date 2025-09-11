Культура
15:49, 11 сентября 2025

Прохор Шаляпин похвастался размером будущей пенсии

Певец Прохор Шаляпин сообщил, что его пенсия составит 25 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал о предварительном размере своей будущей пенсии. Его цитирует Telegram-канал Super.ru.

Исполнитель заявил, что у него есть трудовая книжка, в которой накопилось 17 лет стажа. Он добавил, что уже знает возможный размер будущих выплат.

«Вы что думали? Не хухры-мухры! Пенсия 25 тысяч [рублей] у меня будет, если что», — похвастался Шаляпин.

Ранее председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила, что Шаляпин пропагандирует идеологию безделья, которую необходимо запретить в России. Общественница призвала обратить внимание на стиль жизни, который певец транслирует в социальных сетях.

Шаляпин ответил на обвинения в пропаганде тунеядства, подчеркнув, что он много работает и платит налоги.

