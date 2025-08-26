Культура
12:41, 26 августа 2025Культура

Шаляпин ответил на обвинения в тунеядстве

Обвиненный в тунеядстве певец Шаляпин заявил, что много работает и платит налоги
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин ответил на обвинения в пропаганде тунеядства. Его цитирует 360.ru

Артист подчеркнул, что он много работает и платит налоги. Обвинения в свой адрес он назвал попыткой пиара за чужой счет.

«Мой образ жизни не противоречит законам, я артист и шоумен. Моя задача — развлекать людей, а не учить их», — отметил Шаляпин.

Певец добавил, что является примером для поклонников, поскольку смог добиться многого, несмотря на отсутствие обеспеченных родителей и связей в Москве. «Даю пример молодежи и надежду, что можно приехать и исполнить свою мечту», — подытожил Шаляпин.

25 августа председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила, что Прохор Шаляпин пропагандирует идеологию безделья, которую необходимо запретить в России. Общественница призвала обратить внимание на стиль жизни, который певец транслирует в социальных сетях.

