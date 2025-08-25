В России призвали запретить пропаганду безделья из-за Прохора Шаляпина

Общественница Жгутова: Певец Прохор Шаляпин пропагандирует безделье

Певец и шоумен Прохор Шаляпин пропагандирует идеологию безделья, которую необходимо запретить в России. Такое мнение озвучила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова в разговоре с изданием «Абзац».

Общественница призвала обратить внимание на стиль жизни, который Шаляпин транслирует в социальных сетях. По мнению Жгутовой, артист является ярким представителем идеологии праздности, опасной для общества. Активистка отметила, что идею о запрете пропаганды безделья поддержат все здравомыслящие граждане.

«Дискуссий не должно подниматься по этому поводу, хорошо безделье или плохо. Это бацилла, которая заразна очень», — заявила Жгутова.

Ранее Шаляпин анонсировал свою первую книгу, получившую название «Главное — не уработаться!». По словам исполнителя, она написана в жанре «дневник легкой жизни». До этого артист прокомментировал обвинения в том, что он живет за счет избранниц и у него нет собственного заработка.