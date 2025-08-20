Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:33, 20 августа 2025Культура

Шаляпин анонсировал выход своей книги

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готовится выпустить свою первую книгу
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин анонсировал свою первую книгу и продемонстрировал возможные обложки к ней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам артиста, книга получила название «Главное — не уработаться!», она написана в жанре «дневник легкой жизни».

«Совсем скоро выходит моя первая книга, а это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?» — написал Шаляпин.

Ранее стало известно, что Шаляпин прокомментировал обвинения в том, что он живет за счет избранниц и у него нет собственного заработка. Исполнитель подчеркнул, что распределение ролей в отношениях — это личное дело пары.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости