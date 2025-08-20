Шаляпин анонсировал выход своей книги

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готовится выпустить свою первую книгу

Певец Прохор Шаляпин анонсировал свою первую книгу и продемонстрировал возможные обложки к ней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам артиста, книга получила название «Главное — не уработаться!», она написана в жанре «дневник легкой жизни».

«Совсем скоро выходит моя первая книга, а это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?» — написал Шаляпин.

Ранее стало известно, что Шаляпин прокомментировал обвинения в том, что он живет за счет избранниц и у него нет собственного заработка. Исполнитель подчеркнул, что распределение ролей в отношениях — это личное дело пары.