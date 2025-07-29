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13:12, 29 июля 2025Культура

Шаляпин отреагировал на звание альфонса

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не является альфонсом
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в жизни за счет избранниц и отсутствии собственного заработка. Его цитирует «Пятый канал».

Исполнитель подчеркнул, что распределение ролей в отношениях — это личное дело пары. Он пояснил, что зарабатывает благодаря рекламным проектам и гастролям. При этом певец может себе позволить отказаться от участия в мероприятии, если гонорар слишком мал.

«Меня вот обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — заявил Шаляпин.

Ранее Шаляпин прокомментировал публичный отказ со стороны певицы Любови Успенской. 71-летняя исполнительница хита «Кабриолет» заявила, что артист для нее слишком стар, а она слишком молода для него.

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