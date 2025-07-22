Шаляпин отреагировал на публичный отказ от 71-летней певицы

Прохор Шаляпин заявил, что не обиделся на отказавшую ему Любовь Успенскую

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал публичный отказ со стороны Любови Успенской. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Артист отметил прекрасное чувство юмора Успенской и заявил, что не обижается на ее высказывания. Он подчеркнул, что последует совету 71-летней исполнительницы и будет искать избранницу старше нее.

«Да, вот так получается, что и я теперь старичок. Поэтому я стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать», — добавил Шаляпин.

До этого Успенская отказала Шаляпину во время фестиваля VK Fest. Артистка заявила, что певец для нее слишком стар, а она слишком молода для него.