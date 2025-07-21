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10:24, 21 июля 2025Культура

71-летняя певица публично отвергла ухаживания Шаляпина и назвала его старым

Любовь Успенская заявила, что она слишком молода для Прохора Шаляпина
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Эстрадная певица Любовь Успенская публично отказала артисту и шоумену Прохору Шаляпину. Кадры со сцены музыкального фестиваля VK Fest опубликованы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летний музыкант назвал себя поклонником Успенской и признался, что хотел бы «сесть с ней в кабриолет». В ответ на это певица назвала его слишком старым.

«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. [А во-вторых,] я слишком молодая для тебя!» — заявила 71-летняя исполнительница хита «Кабриолет».

Известно, что Прохор Шаляпин был женат трижды. Все избранницы были старше артиста — на 9, 18 и 28 лет.

В июне стало известно, что Шаляпин объелся шоколадной пасты и попал в больницу. Отмечается, что певец съел полкило продукта за один раз. Врачи обнаружили у него перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина.

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