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10:41, 27 июня 2025Культура

Шаляпин пожаловался на усталость и дал совет фанатам

Певец Прохор Шаляпин сообщил поклонникам о своей усталости
Ольга Коровина

Фото: РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин пожаловался на усталость и сообщил об очередном отпуске. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель заявил, что жизнь должна быть легкой, поэтому ему пора спасать свою «божественную энергию». 41-летний артист призвал поклонников вдохновиться его примером и чаще отдыхать.

«Много работать тяжело и вредно для кожи. Советую всем: не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути», — добавил Шаляпин.

Ранее стало известно, что Шаляпин объелся шоколадной пасты и попал в больницу. Отмечается, что певец съел полкило продукта за один раз. Врачи обнаружили у артиста перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина.

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