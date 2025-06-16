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09:53, 16 июня 2025Культура

Шаляпин объелся шоколадной пасты и попал в больницу

Певец Прохор Шаляпин заявил, что попал в больницу из-за шоколадной пасты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что попал в больницу из-за шоколадной пасты. Соответствующее слова прозвучали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отмечается, что артист съел полкило продукта за один раз. «У меня был приступ жуткий. Они [врачи] приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — заявил исполнитель, уточнив, что ему диагностировали пищевое расстройство.

Врачи обнаружили у Шаляпина перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина. Певец поделился, что «может напасть на еду», не осознавая сколько съел.

Ранее Прохор Шаляпин показал забинтованное лицо в синяках после пластической операции.

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