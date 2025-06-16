Шаляпин объелся шоколадной пасты и попал в больницу

Певец Прохор Шаляпин заявил, что попал в больницу из-за шоколадной пасты

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что попал в больницу из-за шоколадной пасты. Соответствующее слова прозвучали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отмечается, что артист съел полкило продукта за один раз. «У меня был приступ жуткий. Они [врачи] приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — заявил исполнитель, уточнив, что ему диагностировали пищевое расстройство.

Врачи обнаружили у Шаляпина перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина. Певец поделился, что «может напасть на еду», не осознавая сколько съел.

Ранее Прохор Шаляпин показал забинтованное лицо в синяках после пластической операции.