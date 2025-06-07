Шаляпин показал забинтованное лицо в синяках из больницы

Прохор Шаляпин показал подписчикам лицо после пластической операции

Певец и шоумен Прохор Шаляпин показал забинтованное лицо в синяках после пластической операции. Видео, записанное для подписчиков из больницы, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру, сделал ее у лучшего пластического хирурга страны», — заявил Шаляпин, обращаясь к хирургу Егору Парыгину.

Врач пообещал исполнителю, что скоро тот будет выглядеть на десять лет моложе.

Поклонников певца удивило его смелое решение. «О боги, что за процедура? Вы и так красавчик!», «А зачем выглядеть на десять лет моложе? Вам так идет ваш возраст», «Восстанавливайтесь, крепкого здоровья! Лично я считаю, что вам не нужны никакие операции, вы хороши таким, какой вы есть, ваше обаяние пластикой не повторить, у вас есть то, что искусственно не создать», — написали они в комментариях к ролику.

Ранее Шаляпин призвал уйти со сцены артистов, которые не несут людям радость. «Хватит насиловать людей своими недовольными, кривыми лицами», — добавил он.