Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:30, 7 июня 2025Культура

Шаляпин показал забинтованное лицо в синяках из больницы

Прохор Шаляпин показал подписчикам лицо после пластической операции
Алина Черненко

Певец и шоумен Прохор Шаляпин показал забинтованное лицо в синяках после пластической операции. Видео, записанное для подписчиков из больницы, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру, сделал ее у лучшего пластического хирурга страны», — заявил Шаляпин, обращаясь к хирургу Егору Парыгину.

Врач пообещал исполнителю, что скоро тот будет выглядеть на десять лет моложе.

Поклонников певца удивило его смелое решение. «О боги, что за процедура? Вы и так красавчик!», «А зачем выглядеть на десять лет моложе? Вам так идет ваш возраст», «Восстанавливайтесь, крепкого здоровья! Лично я считаю, что вам не нужны никакие операции, вы хороши таким, какой вы есть, ваше обаяние пластикой не повторить, у вас есть то, что искусственно не создать», — написали они в комментариях к ролику.

Ранее Шаляпин призвал уйти со сцены артистов, которые не несут людям радость. «Хватит насиловать людей своими недовольными, кривыми лицами», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина неожиданно перенесла обмен пленными. На границе остались тысячи тел бойцов. Что об этом известно?

    Российский посол высказался об отказе Киева принять тела бойцов ВСУ

    Рецидивист насильно удерживал россиянку и выводил ее на балкон с ножом у горла

    В МИД назвали манипуляцией отказ Киева принимать тела бойцов ВСУ

    В Минобороны понадеялись на возобновление обмена с Украиной

    Симоньян посочувствовала украинцам

    Футболиста «Динамо» допросили в Эстонии после его слов о России

    В российском регионе загорелась установка по производству битума

    Туристка нашла бездыханного двухлетнего сына в бассейне на Ибице

    Экс-президент Кыргызстана предложил судить его в Гааге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости