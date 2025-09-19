Пугачевой пригрозили тюремным сроком до 20 лет за высказывания в интервью

Глава ФПБК Бородин: Певице Алле Пугачевой может грозить до 20 лет тюрьмы

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить артистку Аллу Пугачеву по трем статьям Уголовного кодекса РФ после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Обращение главы ФПБК к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину публикует «Абзац».

По словам Бородина, в случае возбуждения уголовного дела певице грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Общественник заявил, что речь идет о следующих статьях УК РФ: оправдание терроризма, дискредитация Вооруженных сил России и распространение заведомо ложной информации.

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. По данным Shot, в высказываниях артистки усматривается оправдание терроризма. В частности исполнительница назвала Дудаева приличным и порядочным человеком, а также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».