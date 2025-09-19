Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:49, 19 сентября 2025Культура

Пугачевой пригрозили тюремным сроком до 20 лет за высказывания в интервью

Глава ФПБК Бородин: Певице Алле Пугачевой может грозить до 20 лет тюрьмы
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить артистку Аллу Пугачеву по трем статьям Уголовного кодекса РФ после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Обращение главы ФПБК к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину публикует «Абзац».

По словам Бородина, в случае возбуждения уголовного дела певице грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Общественник заявил, что речь идет о следующих статьях УК РФ: оправдание терроризма, дискредитация Вооруженных сил России и распространение заведомо ложной информации.

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. По данным Shot, в высказываниях артистки усматривается оправдание терроризма. В частности исполнительница назвала Дудаева приличным и порядочным человеком, а также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказался удивительно полезен для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    В России отреагировали на милитаризацию датского острова вблизи Калининградской области

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости