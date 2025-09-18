Стало известно о грозящем Пугачевой сроке за высказывания в интервью

Shot: Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о Дудаеве

Певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. В них усматривается оправдание терроризма, сообщает Shot в Telegram-канале.

Поводом для возбуждения дела могут стать слова артистки о том, что Дудаев был «порядочный человек», и других высказываниях о нем в положительном ключе.

«Все это попадает под действие статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Теперь артистке может грозить до 5 лет колонии. Проводится проверка», — пишет Shot.

Ранее адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление Дудаева.