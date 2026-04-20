Киркоров резко ответил упомянувшему его Шаляпину

Филипп Киркоров обвинил Прохора Шаляпина в пиаре на его имени

Народный артист России Филипп Киркоров обвинил певца Прохора Шаляпина в попытках пиара на его имени. Его комментарий приводит Пятый канал.

«Это очень модно. Чтобы привлечь к своему имени интерес, надо обязательно задеть Филиппа Киркорова», — пояснил исполнитель.

Артист предложил Шаляпину не идти легким путем, а работать над своим репертуаром и создавать хиты, поскольку пиар за чужой счет не поможет стать популярным надолго. «Задел Филиппа и сразу к своему нулю стал единицей. Это временно», — уточнил Киркоров.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Шаляпин заявил, что в нулевых Киркоров дарил ему одежду и относился как к брату. Однако, по словам Прохора, дружба продлилась недолго, поскольку артист видел в нем конкурента.