12:47, 20 апреля 2026

Киркоров резко ответил упомянувшему его Шаляпину

Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров обвинил певца Прохора Шаляпина в попытках пиара на его имени. Его комментарий приводит Пятый канал.

«Это очень модно. Чтобы привлечь к своему имени интерес, надо обязательно задеть Филиппа Киркорова», — пояснил исполнитель.

Артист предложил Шаляпину не идти легким путем, а работать над своим репертуаром и создавать хиты, поскольку пиар за чужой счет не поможет стать популярным надолго. «Задел Филиппа и сразу к своему нулю стал единицей. Это временно», — уточнил Киркоров.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Шаляпин заявил, что в нулевых Киркоров дарил ему одежду и относился как к брату. Однако, по словам Прохора, дружба продлилась недолго, поскольку артист видел в нем конкурента.

    Последние новости

    Французское судно попало под огонь в Ормузском проливе

    Разработчика Roblox оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

    Нефтепродукты попали в море после атаки ВСУ на российский портовый город

    Названы самые востребованные в Китае автомобили

    В США раскрыли наиболее грозное оружие России против ключевых целей НАТО

    Ключевой ставке в России предсказали снижение

    Зеленский обратился к Мадьяру из-за конфискованных Венгрией денег

    Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

    Российский разведывательный самолет перехватили вблизи Норвегии

    Киркоров резко ответил упомянувшему его Шаляпину

    Все новости
