Сроки восстановления добычи нефти на Ближнем Востоке оценили

Bloomberg: Добыча нефти на Ближнем Востоке восстановится в начале 2027 года

На полноценное восстановление добычи нефти в странах Персидского залива уйдут месяцы, даже если война в Иране завершится в скором времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Добыча нефти на Ближнем Востоке будет восстанавливаться гораздо медленнее, чем танкерный поток через Ормузский пролив, отмечают эксперты. Примерно половина потерянной в результате войны добычи восстановится к началу осени, 80 процентов — к декабрю. Вернуться же к докризисным уровням до конца этого года не получится, пришли к выводу аналитики.

Для полноценного восстановления добычи сырья странам Персидского залива потребуется для начала очистить экспортные резервуары, которые оказались заполнены на фоне блокировки Ормузского пролива. «Темпы захода пустых танкеров в Персидский залив, пожалуй, даже важнее, чем темпы отъезда груженых танкеров», — резюмировали эксперты.

Скорое открытие Ормузского пролива, сходятся во мнении аналитики, приведет к стремительному падению сырьевых котировок. В октябре-декабре средняя стоимость эталонной североморской марки сырья опустится до 80 долларов за баррель, спрогнозировали специалисты крупнейших американских банков. Удешевлению сырья, пояснили они, поспособствует ряд факторов, включая приток дополнительных партий ближневосточной нефти на глобальный рынок и постепенное восстановление добычи в странах Персидского залива.