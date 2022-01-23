Хирург усмотрел пластику во внешности отрицающих ее наличие звезд

Американский хирург назвал вероятные пластические операции знаменитостей, которые отрицают наличие каких-либо хирургических вмешательств в своей внешности. На его ролики в TikTok обратили внимание в Daily Mail.

Медик Чарльз Ли (Charles Lee) детально изучил фотографии звезд в молодом и зрелом возрасте, чтобы перечислить процедуры, с помощью которым им удалось изменить черты лица. Так, например, врач усмотрел во внешности бизнесвумен Кайли Дженнер подтяжку бровей, ринопластику, липосакцию брылей и подбородка, а также увеличение губ.

В то же время супермодель Белла Хадид, по мнению специалиста, прибегла к блефаропластике, удалению буккального жира на лице и скорректировала форму носа, скул и лба с помощью филлеров. «Возможно она сделала и липосакцию шеи», — добавил мужчина.

Певица Арина Гранде, в свою очередь, трансформировала внешность подтяжкой бровей и операцией по изменению формы век. По словам хирурга, актриса Деми Мур столкнулась с негативными последствиями подтяжки — на ее лице образовались впалые линии.

Помимо этого, эксперт перечислил процедуры предпринимательницы Хлои Кардашьян: уменьшение лба, подтяжка бровей «лисьи глаза», липосакцию нескольких частей лица и шеи, а также установка виниров, ринопластика и введение филлеров в губы для улучшения их формы. При этом ее сестра Кендалл Дженнер, скорее всего, прибегла только к блефаропластике.

Ранее манекенщицу Кендалл Дженнер заподозрили в пластике из-за фотографий папарацци на выходе из клиники. Девушку запечатлели около офиса того же врача Джейсона Би Даймонда (Jason B Diamond). На снимках видно, что она направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в хвост.