Джеки Чан оправдался за седые волосы на фото

Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан оправдался за внешний вид на фото с пресс-конференции. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летний герой боевиков рассказал, что снимки с мероприятия в провинции Сычуань, Китай, обеспокоили его друзей. По его словам, ему пришлось отрастить седые волосы и бороду для роли в новом фильме. «Хочу сообщить всем — не переживайте! Это всего лишь выход на сцену для моего последнего фильма. Персонаж требует, чтобы у меня были седые волосы и борода, и чтобы я выглядел старым», — заявил он.

Кроме того, звезда отметил, что он всегда пробует в своей карьере что-то новое, например, сложный трюк или оригинальный образ. При этом он напомнил, что работает в индустрии развлечений 62 года и ценит каждый момент и возможность снимать новые фильмы.

В марте американский актер, режиссер и продюсер Том Круз попал в объектив папарацци и напугал фанатов. Тогда 61-летнего артиста запечатлели на вертолетной площадке в Лондоне. На новых размещенных фото звезда фильма «Миссия невыполнима» предстал в синих джинсах, свитере, белых кроссовках спортивного бренда Nike, а также с растрепанными волосами.