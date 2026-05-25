08:03, 25 мая 2026Мир

Лидерам ЕС захотели найти замену из-за России

JW: В ЕС надеются заменить лидеров-русофобов на более лояльных России
Марина Совина
Марина Совина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alicia Windzio / Globallookpress.com

В Европе надеются, что нынешних русофобски настроенных лидеров заменят те, кто более лояльно относится к России. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

В статье отмечается, что действующие правительства Германии, Франции и Великобритании крайне непопулярны. Как указывает издание, Берлин вновь называет Москву главной угрозой и допускает возможность войны с ней, а также рассматривает Украину как геополитический форпост против России.

«Настоящая надежда заключается в том, что их в конечном итоге заменят новые силы, которые отойдут от идеи стратегической победы над Россией», — говорится в материале.

При этом, по мнению Junge Welt, даже если Россия и НАТО не вступят в прямой конфликт, то их отношения, скорее всего, останутся испорченными на десятилетия.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз (ЕС) пытается ввязаться в войну с Россией без каких-либо оснований.

