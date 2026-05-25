На Западе обеспокоились из-за дальности полета «Орешника»

WAZ: Военных экспертов на Западе беспокоит, что «Орешник» может долететь до США

Военных экспертов на Западе беспокоит дальность полета «Орешника» и то, что он может достичь США. Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Больше всего экспертов беспокоит дальность полета: предполагается, что "Орешник" может преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Таким образом, оно подвергает опасности не только всю Европу, но и западное побережье США в случае развертывания на востоке России», — говорится в статье.

Кроме того, западные эксперты напомнили, что вооружение уже размещено в Белоруссии, и это позволяет «атаковать цели в Западной Европе практически без предупреждения».

Ранее Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались аэробаллистические «Искандеры», гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. Кроме того, по одному из объектов была пущена баллистическая ракета средней дальности «Орешник».