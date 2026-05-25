Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 25 мая 2026Мир

На Западе обеспокоились из-за дальности полета «Орешника»

WAZ: Военных экспертов на Западе беспокоит, что «Орешник» может долететь до США
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военных экспертов на Западе беспокоит дальность полета «Орешника» и то, что он может достичь США. Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Больше всего экспертов беспокоит дальность полета: предполагается, что "Орешник" может преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Таким образом, оно подвергает опасности не только всю Европу, но и западное побережье США в случае развертывания на востоке России», — говорится в статье.

Кроме того, западные эксперты напомнили, что вооружение уже размещено в Белоруссии, и это позволяет «атаковать цели в Западной Европе практически без предупреждения».

Ранее Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались аэробаллистические «Искандеры», гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. Кроме того, по одному из объектов была пущена баллистическая ракета средней дальности «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

    Белоусов приехал в пункт управления одной из воюющих в зоне СВО группировок

    США поставили на паузу поставки оружия одному союзнику

    Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по российскому городу

    Разработчик российской замены Microsoft Office решил обойтись техподдержкой

    Цены на нефть упали после слов Трампа

    В России рассказали о существенном росте дезертиров в ВСУ

    Стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины

    Россия обратится в Международный суд ООН из-за Прибалтики

    У 23-летней девушки нашли поразившее даже врачей заболевание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok