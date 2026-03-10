Раскрыта самая популярная в России мошенническая схема

МВД: Мошенники чаще всего предлагают заменить домофон

Одной из самых распространенных мошеннических схем стало предложение заменить домофон. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает РИА Новости.

В данном сценарии мошенники сообщают о запланированной замене оборудования, для которой необходимо «привязать ключи» и «внести жильца в новую систему». Собеседник просит жертву продиктовать код из СМС для подтверждения.

В МВД посоветовали россиянам сохранить в телефоне официальный номер управляющей компании или председателя ТСЖ, чтобы не попасться на уловку. В ведомстве также призвали перепроверять любую информацию, связанную с заменой домофонов, установкой шлагбаума и другими действиями с общедомовым имуществом. Кроме того, в МВД напомнили, что сообщать коды из СМС посторонним нельзя.

Ранее жительница Хабаровского края доверилась телефонным мошенникам, предложившим ей сменить домофон, и потеряла 6,2 миллиона рублей.