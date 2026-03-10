Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 10 марта 2026Экономика

Раскрыта самая популярная в России мошенническая схема

МВД: Мошенники чаще всего предлагают заменить домофон
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Одной из самых распространенных мошеннических схем стало предложение заменить домофон. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает РИА Новости.

В данном сценарии мошенники сообщают о запланированной замене оборудования, для которой необходимо «привязать ключи» и «внести жильца в новую систему». Собеседник просит жертву продиктовать код из СМС для подтверждения.

В МВД посоветовали россиянам сохранить в телефоне официальный номер управляющей компании или председателя ТСЖ, чтобы не попасться на уловку. В ведомстве также призвали перепроверять любую информацию, связанную с заменой домофонов, установкой шлагбаума и другими действиями с общедомовым имуществом. Кроме того, в МВД напомнили, что сообщать коды из СМС посторонним нельзя.

Ранее жительница Хабаровского края доверилась телефонным мошенникам, предложившим ей сменить домофон, и потеряла 6,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

    АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

    Терешкова призвала двигаться дальше

    Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

    Пассажир поставил таймер для молитвы во время Рамадана, сорвал рейс и попал на видео

    Песков прокомментировал ограничения интернета в Москве

    Россия продала популярного соуса на рекордную сумму

    Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

    Раскрыты детали новых трехсторонних переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok