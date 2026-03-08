Реклама

Экономика
13:12, 8 марта 2026Экономика

Россиянка захотела сменить домофон и потеряла миллионы рублей

Жительница Хабаровского края потеряла 6,2 млн рублей из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жительница Хабаровского края доверилась телефонным мошенникам и потеряла миллионы рублей. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

62-летняя россиянка ответила на звонок, поступивший в мессенджере с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником компании по техническому обслуживанию домофонных систем и заявил, что оборудование необходимо сменить. Для этого он попросил женщину назвать код из СМС. Россиянка согласилась, после чего получила уведомление, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломали, при этом в сообщении был указан номер мошенников.

Жертва сама позвонила по номеру, чтобы прояснить ситуацию. Собеседник подтвердил, что неизвестные получили доступ к ее персональным данным, и убедил установить специальное приложение для якобы безопасного обмена сообщениями. Через приложение с женщиной связывались фейковые сотрудники различных служб. В результате они убедили ее перевести все сбережения на «безопасный» счет.

Сумма ущерба составила 6,2 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат Сергей Гаврилов предупредил россиян о новой уловке мошенников. По его словам, аферисты начали рассылку писем с досудебными претензиями.

