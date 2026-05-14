09:25, 14 мая 2026Силовые структуры

Адвокат рассказал о привилегиях обвиненного во взятке российского мэра

Адвокат Самойлов: Мэр Мавлиев лежит в одиночной палате из-за домашнего ареста
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ратмир Мавлиев (в центре). Фото: Тимур Давлетов / ТАСС

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который недавно вышел из СИЗО под домашний арест, находится в больнице в одиночной палате. Об этом сообщает его адвокат Марат Самойлов, передает РИА Новости.

«Он лежит в палате один, других больных там нет, потому что он под домашним арестом», — заявил юрист. К нему никого не пускают, кроме защитника и членов семьи.

Мавлиева задержали в конце апреля. Его обвинили в превышении полномочий и получении взятки, а затем отправили в СИЗО. В начале мая Верховный суд Башкирии отменил это решение и отпустил мэра под домашний арест.

Сразу после выхода из-под стражи Мавлиева госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Адвокат сообщал, что у мэра заболело сердце из-за переживаний.

