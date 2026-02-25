Журналист из Франции раскрыл впечатления от Москвы

Французский журналист Лоран Браяр назвал Москву невероятным городом

Французский журналист и историк, сотрудник международного информагентства International Reporters Лоран Браяр восхитился Москвой. Впечатления от российской столицы он раскрыл в разговоре с aif.ru.

Браяр назвал Москву невероятным городом и заявил, что полюбил ее за масштаб и современность. «Это комфортный для жизни город, полный парков, музеев, с бесконечными возможностями. Он очень зеленый и приятный в теплое время года. Несмотря на свои размеры, он сохраняет человеческий уют», — высказался он о столице.

Западный журналист добавил, что для него Москва также является «символом сопротивления, городом, который никогда не склонялся, даже будучи захваченным и истерзанным поляками или французами, даже под угрозой нацистской Германии».

Ранее журналист и публицист Александр Сосновский, живущий в ФРГ 35 лет и регулярно бывающий в России, назвал Москву мечтой любого немца. Он отметил, что в российской столице сервис лучше, чем в городах Германии.