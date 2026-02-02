Живущий в Германии журналист назвал Москву мечтой любого немца

Журналист Сосновский заявил, что в Москве сервис лучше, чем в Германии

Журналист и публицист Александр Сосновский, живущий в Германии 35 лет и регулярно бывающий в России, назвал Москву мечтой любого немца. Об этом он заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Сосновский отметил, что в Германии некачественный и дорогой сервис. «Если я скажу, допустим, что Москва по сравнению с Берлином или с Германией — это просто мечта любого немца, то это будет правда», — сказал журналист.

Манучаров добавил, что тоже считает сервис в России одним из лучших. «Не один из, а просто лучший», — заявил в ответ на его слова Сосновский.

Ранее ведущий канала НТВ из Италии Федерико Арнальди назвал преимущества России перед его родной страной. По его словам, россияне, в отличие от итальянцев, умеют радоваться мелочам. Кроме того, отметил Арнальди, в России ниже цены на недвижимость.