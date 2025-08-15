Экономика
Власти США захотели купить известного производителя процессоров

Bloomberg: Администрация Трампа задумалась о покупке доли в Intel
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала вести конфиденциальные переговоры о покупке доли в компании Intel, которая переживает очень непростые времена. Об этом сообщило Bloomberg.

Если сделка состоится, то позиции Intel укрепятся. Кроме того, это повысит перспективы завода в Огайо, который компания собирается построить. Эта площадка, как сообщается должна будет стать крупнейшим в мире предприятием по производству микросхем.

Эти новости уже обернулись ростом стоимости акций Intel, хотя Белый дом назвал обсуждение гипотетических сделок спекуляциями, если администрация о них официально не объявляла. Сама Intel тоже воздержалась от того, чтобы комментировать данные сведения, однако заявила о своей глубокой приверженности поддержке усилий президента США Дональда Трампа по укреплению лидерства США в сфере технологий и производства.

Незадолго до этого, глава Белого дома призвал уйти в отставку главу Intel Лип-Бу Тана. Причиной этого, по мнению президента США, стал конфликт интересов на фоне подозрений в связях топ-менеджера с Китаем. Руководитель компании в ответ на это сказал, что находится в диалоге с представителями Белого дома для урегулирования недопонимания, возникшего из-за обвинений в его связях с Китаем.

