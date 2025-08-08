Экономика
14:59, 8 августа 2025Экономика

Глава Intel отреагировал на призыв Трампа уйти в отставку

Глава Intel Тан заявил, что работает с Белым домом для урегулирования вопросов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Laure Andrillon / Reuters

Глава одного из крупнейших в мире производителей чипов — технологической корпорации Intel — Лип-Бу Тан заявил, что находится в диалоге с представителями Белого дома для урегулирования недопонимания, возникшего из-за обвинений в его связях с Китаем. Его слова приводит сайт компании.

Руководитель организации, в частности, усомнился в обоснованности подобного рода обвинений в свой адрес. «Мы работаем с администрацией, чтобы гарантировать, что они (сотрудники администрации президента США Дональда Трампаприм. «Ленты.ру») владеют фактической информацией», — отметил глава Intel.

Он также подчеркнул, что разделяет позицию Трампа по поводу необходимости придерживаться в первую очередь американских интересов и защищать экономическую безопасность США. В этом плане Intel играет одну из ключевых ролей для достижения поставленных президентом Соединенных Штатов целей. «Я ценю его руководящую роль в продвижении этих приоритетов», — резюмировал Тан, прямо не сказав, собирается ли он следовать призыву Трампа и уходить в отставку.

Одним из первых с обвинениями в адрес главы Intel по поводу его связей с влиятельными китайскими компаниями выступил сенатор-республиканец Том Коттон. Он назвал подобное поведение недопустимым с учетом продолжающейся не первый год «войны чипов» между США и КНР. Позже на ситуацию отреагировал Трамп, призвав руководителя корпорации уйти с занимаемой должности. Глава Белого дома заявил, что в подобного рода случаях следует говорить о конфликте интересов, что не сочетается с возможностью продолжения дальнейшей работы на руководящем посту.

Тан возглавил Intel в марте 2025 года. До этого он был топ-менеджером компании-разработчика программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств Cadence Design System. Именно в этот период, как утверждает агентство Reuters, Тан осуществил сотни инвестиций в китайские компании через венчурную фирму Walden International и две холдинговые компании, базирующиеся в Гонконге, — Sakarya Limited и Seine Limited. В июле, отмечает Bloomberg, возглавляемая ранее Таном Cadence признала себя виновной в нарушении экспортного законодательства и продаже оборудования Национальному университету оборонных технологий Китая.

