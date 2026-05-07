07:46, 7 мая 2026

Американский фондовый рынок обновил рекорд

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 6 мая обновили рекорды
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Американские фондовые индексы обновили 6 мая исторические максимумы благодаря надежде на заключение договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, а также позитивным корпоративным отчетам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рекорды обновили Standard & Poor's 500 (S&P 500) и Nasdaq. В частности, значение S&P 500 увеличилось на 1,46 процента, до 7365,12 пункта.

На динамику торгов, как и на серьезное снижение цен на нефть, оказали влияние данные СМИ о том, что США и Иран близки к согласованию короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта и определены рамки для более детальных переговоров по ядерной проблеме.

Также стало известно о максимальном почти за полтора года месячном росте числа рабочих мест в американском частном секторе и значительном росте котировок таких крупных компаний как Walt Disney (на 7,5 процента), Intel (4,5 процента) и Nvidia (5,8 процента).

Ожидание договоренностей между США и Ираном вызвало оптимизм не только на американском рынке. Так, индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи Nikkei 225 рос к моменту написания материала на 5,77 процента, до 62 947,5 пункта.

