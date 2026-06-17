Акции резко подорожавшей SpaceX стали дешеветь

Акции SpaceX начали дешеветь на четвертый день после рекордного IPO

Акции SpaceX — космической компании ставшего первым в истории триллионером Илона Маска — начали дешеветь после трех дней резкого роста, последовавших за крупнейшим в истории IPO (первичным публичным размещением акций на фондовом рынке). Об этом свидетельствуют данные Investing.

После триумфального выхода на биржу SpaceX ворвалась в четверку самых дорогих в мире, обойдя Amazon и Microsoft. Стоимость акций после размещения по 135 долларов за штуку превышала 16 июня 222 доллара, но затем скорректировалась, прибавив в рамках торгового дня 4,83 процента, до 201,8 доллара.

К моменту написания материала 17 июня показатель снижался еще на 4,05 процента, опускаясь до уровней начала недели.

Ранее инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке и известен как прототип героя фильма «Игра на понижение», рассказал, что не стал вкладываться в акции компании Маска, а также усомнился в их достигавшей почти трех триллионов долларов капитализации.

Бьюрри уточнил, что не имеет отношения «ни к краткосрочным, ни к долгосрочным инвестициям» в SpaceX, подчеркнув, что речь идет о «по сути, небольшой космической компании, нишевой телекоммуникационной компании, генерирующей менее 20 миллиардов долларов годового дохода».