Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:50, 25 ноября 2025Экономика

Жильцы элитного дома в Москве пожаловались на ржавую воду и крыс

В московском премиум-ЖК Prime Park пожаловались на ржавую воду, крыс и тараканов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жильцы элитного дома в Москве пожаловались на ржавую воду из-под крана, крыс на детской площадке и тараканов на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о премиальном жилом комплексе (ЖК) Prime Park на Ленинградском проспекте. По словам москвичей, они неоднократно встречали грызунов на детской площадке, а минус второй этаж подземной парковки заполонили тараканы.

При этом из кранов в квартирах течет ржавая вода, а пожарный вход в одном из корпусов перекрыли тележкой с пеноблоками. Получается, в случае эвакуации жильцам придется сначала самостоятельно расчистить себе проход. Помимо этого, жильцы ЖК пожаловались на выполнение обязанностей консьержа — в восемь утра он предпочитает спать на рабочем месте.

Ранее крысы построили город во дворе ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть газон с десятками крысиных нор и пробегающую рядом крысу. Помимо этого, неподалеку от этого места проходит теплотрасса, так что жилище грызунов оснащено отоплением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о согласии Украины на мирный план Трампа. Осталось уладить «незначительные детали»

    Наряд Мелании Трамп в Белом доме сравнили с больничным халатом в сети

    Российских пенсионеров предупредили о наказании за схемы с жильем

    Раскрыты подробности стрельбы по мальчику в российском городе

    НАБУ стало проверять Госпогранслужбу по поводу выезда «кошелька» Зеленского

    Россияне отдохнули осенью в Дубае по цене нового автомобиля

    Швеция захотела иметь долетающие до России ракеты

    Россиянин поставил на матч Лиги чемпионов почти 469 тысяч рублей

    В России рассказали о цели поездки Путина в Киргизию

    Стала известна судьба участвовавшего в СВО осла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости