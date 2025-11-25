Жильцы элитного дома в Москве пожаловались на ржавую воду и крыс

В московском премиум-ЖК Prime Park пожаловались на ржавую воду, крыс и тараканов

Жильцы элитного дома в Москве пожаловались на ржавую воду из-под крана, крыс на детской площадке и тараканов на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о премиальном жилом комплексе (ЖК) Prime Park на Ленинградском проспекте. По словам москвичей, они неоднократно встречали грызунов на детской площадке, а минус второй этаж подземной парковки заполонили тараканы.

При этом из кранов в квартирах течет ржавая вода, а пожарный вход в одном из корпусов перекрыли тележкой с пеноблоками. Получается, в случае эвакуации жильцам придется сначала самостоятельно расчистить себе проход. Помимо этого, жильцы ЖК пожаловались на выполнение обязанностей консьержа — в восемь утра он предпочитает спать на рабочем месте.

Ранее крысы построили город во дворе ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть газон с десятками крысиных нор и пробегающую рядом крысу. Помимо этого, неподалеку от этого места проходит теплотрасса, так что жилище грызунов оснащено отоплением.