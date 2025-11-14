Крысы построили город во дворе подмосковного ЖК «Гусарская баллада»

Крысы построили город во дворе одного из подмосковных жилых комплексов (ЖК). Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово — грызуны облюбовали пустырь рядом с ним. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть газон с десятками крысиных нор и пробегающую рядом крысу. Помимо этого, неподалеку от этого места проходит теплотрасса, так что жилище грызунов оснащено отоплением.

Ранее в ноябре в Иркутске пожаловались на нашествие крыс в микрорайоне Березово в поселке Маркова. Местные жители утверждают, что грызуны расплодились из-за мусора, который коммунальщики не вывозят на протяжении двух месяцев.