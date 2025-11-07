Экономика
23:58, 7 ноября 2025Экономика

В российском городе пожаловались на нашествие крыс

Жители Иркутска пожаловались, что толпы крыс захватили микрорайон
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Иркутска пожаловались, что толпы крыс захватили целый микрорайон. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о микрорайоне Березово в поселке Маркова. По словам местных жителей, грызуны расплодились из-за мусора, который не вывозят около двух месяцев. С наступлением холодов они стали залезать в автомобили, чтобы согреться. В результате одно из животных погрызло сиденье в машине и оставило в багажнике кучу фекалий.

Жители Иркутска признались, что не знают, как остановить нашествие крыс. Они отметили, что много раз обращались в управляющую компанию, однако проблема не решается. В свою очередь, директор УК «Березовый» Василий Десятов заявил, что, согласно договору, дератизацию проводят лишь раз в год, в мае, однако после просьб жильцов обработку проводили и в октябре-ноябре. Он добавил, что в следующем году такие работы собираются проводить чаще. Что касается трудностей с вывозом мусора, мужчина объяснил их плохой погодой и тем, что мусоровоз не может проехать к площадкам.

Ранее жители столицы столкнулись со схожей проблемой. Так, они пожаловались на крыс, которые поселились в автомобилях после сноса старых домов.

