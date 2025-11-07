В российском городе пожаловались на нашествие крыс

Жители Иркутска пожаловались, что толпы крыс захватили микрорайон

Жители Иркутска пожаловались, что толпы крыс захватили целый микрорайон. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о микрорайоне Березово в поселке Маркова. По словам местных жителей, грызуны расплодились из-за мусора, который не вывозят около двух месяцев. С наступлением холодов они стали залезать в автомобили, чтобы согреться. В результате одно из животных погрызло сиденье в машине и оставило в багажнике кучу фекалий.

Жители Иркутска признались, что не знают, как остановить нашествие крыс. Они отметили, что много раз обращались в управляющую компанию, однако проблема не решается. В свою очередь, директор УК «Березовый» Василий Десятов заявил, что, согласно договору, дератизацию проводят лишь раз в год, в мае, однако после просьб жильцов обработку проводили и в октябре-ноябре. Он добавил, что в следующем году такие работы собираются проводить чаще. Что касается трудностей с вывозом мусора, мужчина объяснил их плохой погодой и тем, что мусоровоз не может проехать к площадкам.

Ранее жители столицы столкнулись со схожей проблемой. Так, они пожаловались на крыс, которые поселились в автомобилях после сноса старых домов.