15:23, 1 ноября 2025Экономика

Крысы поселились в машинах москвичей

Жители Москвы пожаловались на крыс в автомобилях
Александра Качан (Редактор)

Фото: Holger Kirk / Shutterstock / Fotodom  

Жители Москвы пожаловались на крыс, поселившихся в автомобилях после сноса старых домов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Грызуны доставляют неудобства жителям района Лефортово. Одному из местных автовладельцев пришлось вызвать эвакуатор и поехать в сервисный центр после того, как его машина не завелась. Специалисты выяснили, что дело в повреждении нескольких проводов, которые перегрызли крысы.

По словам собственника, другие автовладельцы также пострадали от грызунов. «Крыс становится все больше, как защитить наверняка свое авто, никто не знает. Хотелось бы предать данную ситуацию огласке, чтобы обратить внимание местных органов управления», — рассказывает мужчина.

Ранее жильцы одного из жилых комплексов на юго-западе Москвы пожаловались на нашествие крыс в доме.

