Жители столичного ЖК пожаловались на нашествие крыс

Жители ЖК «Саларьево парк» на юго-западе Москвы пожаловались на крыс

Жильцы жилого комплекса (ЖК) «Саларьево парк» на юго-западе Москвы пожаловались на крыс, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам жильцов дома номер 9 на Саларьевской улице, грызунов слышно даже под натяжным потолком. В доме 14/2 крысы проникают через щели прямо в подъезды.

Особенно остро проблема проявляется у детской площадки кафе «Оригами». Там крысы живут под полом возле кафе и бегают между людей и по столам. Также люди рассказали, что крысы стали «развлечением» для детей — те пытаются их ловить и даже лезут в норы. На опубликованном видео несколько грызунов скопились на дорожке у дома.

В управляющей компании (УК) «ПИК-Комфорт» заявили, что с крысами боролись и раньше, в настоящее время запланированы дополнительные мероприятия по борьбе с грызунами. «Последняя обработка состоялась 12 сентября. Дополнительно, по согласованию с управой Коммунарка, 30 сентября будут проведены внеплановые мероприятия на придомовой территории и детской площадке», — сказали там.

Также в УК заявили, что видео, где крысы якобы ходят по навесному потолку, сняли полгода назад — позже выяснилось, что это была кошка.

