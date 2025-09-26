Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 26 сентября 2025Экономика

Жители столичного ЖК пожаловались на нашествие крыс

Жители ЖК «Саларьево парк» на юго-западе Москвы пожаловались на крыс
Мария Черкасова

Жильцы жилого комплекса (ЖК) «Саларьево парк» на юго-западе Москвы пожаловались на крыс, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам жильцов дома номер 9 на Саларьевской улице, грызунов слышно даже под натяжным потолком. В доме 14/2 крысы проникают через щели прямо в подъезды.

Особенно остро проблема проявляется у детской площадки кафе «Оригами». Там крысы живут под полом возле кафе и бегают между людей и по столам. Также люди рассказали, что крысы стали «развлечением» для детей — те пытаются их ловить и даже лезут в норы. На опубликованном видео несколько грызунов скопились на дорожке у дома.

В управляющей компании (УК) «ПИК-Комфорт» заявили, что с крысами боролись и раньше, в настоящее время запланированы дополнительные мероприятия по борьбе с грызунами. «Последняя обработка состоялась 12 сентября. Дополнительно, по согласованию с управой Коммунарка, 30 сентября будут проведены внеплановые мероприятия на придомовой территории и детской площадке», — сказали там.

Также в УК заявили, что видео, где крысы якобы ходят по навесному потолку, сняли полгода назад — позже выяснилось, что это была кошка.

Ранее владельцы квартир в ЖК «Академик» пожаловались на плохой ремонт, ломающиеся лифты и протекающие от дождя балконы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Россиянам назвали самые модные цвета осени 2025 года

    Звезда «Служебного романа» раскритиковала ремейк фильма с Зеленским

    Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой

    В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

    Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

    Песков заявил о стабильности в экономике России

    Евродепутат раскрыл тревожную проблему для ЕС

    «Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

    Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости