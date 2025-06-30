Жители ЖК в Новой Москве пожаловались на плохой ремонт в новостройках

Владельцы квартир от компании «Выбор» рассказали о некачественном ремонте

Владельцы квартир, которые совсем недавно получили ключи от нового жилья в ЖК «Академик» от застройщика «Выбор», высказали множество претензий к качеству ремонта, выяснил корреспондент «Ленты.ру».

В двух домах (Городская, 12 и 14) практически каждый день ломаются лифты: причем одновременно может не работать и грузовой, и пассажирский. Также есть множество претензий и к качеству ремонта. В начале июня после сильных дождей выяснилось, что некоторые балконы протекают. Жильцы жаловались на это в домовом чате от управляющей компании, но никакой реакции на это не последовало. Более того, недовольных стали удалять из обсуждения.

Не радует и ремонт в квартирах, который сам застройщик называет «качественной и готовой отделкой». «После заселения обнаружил, что полы под ламинат толком не выровняли, и там, где ямы — прогибается. Когда принимал квартиру от застройщика, это было незаметно», — признался один из участников домового чата.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что при заселении у него были претензии по ремонту. Представитель застройщика со всеми претензиями согласился и пообещал устранить недостатки в течение месяца. Однако большую часть строительных недочетов так и не исправили. Самая большая проблема остается нерешенной: в квартире попросту не закрывается балконная дверь.

ЖК «Академик» находится в Троицке (Новая Москва). Заселение уже готовых домов продолжается, а оставшиеся высотки планируют сдать в третьем квартале 2026-го.