Голый россиянин напал на прохожих на курорте Таиланда и попал на видео

Голый россиянин напал на прохожих и ударил водителя скутера в Паттайе

Голый российский турист напал на прохожих и оказал сопротивление полиции при задержании на популярном курорте Таиланда — Паттайе. Инцидент попал на видео, которое опубликовало местное издание Pattaya News.

Уточняется, что стражи правопорядка задержали 23-летнего россиянина по имени Егор, который разгуливал в обнаженном виде по улице Сой На Клюа в Северной Паттайе. На снятых очевидцами кадрах голый мужчина идет по проезжей части, а затем подходит к сидящей на скутере паре тайцев и ударом в голову сбивает водителя.

По данным источника, местные жители повалили мужчину на землю и удерживали его до приезда полиции. Известно, что туриста доставили в местную больницу, где он продолжил угрожать правоохранителям и медицинскому персоналу. У него взяли анализ крови на наличие запрещенных веществ.

Ранее пьяный россиянин устроил массовое ДТП в Паттайе. Известно, что он вел себя агрессивно, отказался проходить медицинское освидетельствование, не стал предъявлять документы и пытался скрыться с места аварии.