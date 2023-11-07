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17:07, 7 ноября 2023Путешествия

Пьяный россиянин устроил массовое ДТП на курорте Таиланда и попытался сбежать

Thaiger: пьяный россиянин устроил массовое ДТП в Паттайе и попытался сбежать

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пьяный россиянин устроил массовое ДТП на популярном курорте Таиланда Паттайя и попытался сбежать с места происшествия. Подробностями истории поделилось издание The Thaiger.

Уточняется, что 4 ноября полиция получила сообщение об аварии в районе Банг-Ламунг. Спасатели выехали на место и обнаружили три разбившихся транспортных средства на перекрестке.

Один из участников происшествия, 32-летний таксист Сантичай Лимтракул, рассказал полиции, что он остановился в этом месте, чтобы высадить пассажира. По его словам, рядом также находился 26-летний Сабапорн Конгчароен на своем мотоцикле. Водитель пояснил, что резко выехавший непонятно откуда россиянин врезался в них.

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По данным источника, спасатели оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в ближайшую больницу. Известно, что россиянин вел себя агрессивно, отказался проходить медицинское освидетельствование, не стал предъявлять документы и пытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции. The Thaiger отмечает, что виновнику аварии, предположительно, предъявят обвинения в вождении в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что российский турист, отдыхавший в Таиланде, попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам Эриком Тебулем, также известным как «Человек-ракета». Инцидент произошел неподалеку от популярного курортного острова Пхукет.

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      Марина Черняк
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