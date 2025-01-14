«Состояние городов ужаснуло». Россияне едут на Кубу и поражаются тому, как там живут люди. Что их шокирует?

Россиянка описала поездку на Кубу фразой «логика загорает под пальмой»

Отдыхающие на Острове свободы россияне поражаются контрастам этой страны: ром и сигары купить там проще, чем молоко и яйца, «Жигули» соседствуют с американскими ретро-кабриолетами, а за фасадами шикарных зданий скрываются бедность и разруха. Что рассказывают побывавшие на Кубе соотечественники и почему многие из них отказались бы поехать в эту страну второй раз?

Съездившая на Кубу россиянка сравнила жизнь на острове с книжкой Маркеса

Автор тревел-блога «Путешествия с фотокамерой» Елена призналась, что по количеству необычных особенностей Куба «переплюнула» все страны, в которых она была. По ее словам, иногда жизнь там напоминала ей книжку колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса, «где самые невероятные вещи происходят буднично и повседневно».

В частности, путешественницу удивило, что ром на Кубе купить проще, чем молоко. Бутылки с этим алкогольным напитком продаются в любом отеле, подворотне или магазине. «А вот за молоком придется побегать. И не факт, что найдете. Я видела только один вид молока в валютном магазине в Варадеро», — пояснила она.

Бар La Bodeguita del Medio в Гаване, известный тем, что там якобы любил отдыхать американский писатель Эрнест Хемингуэй Фото: Nick Kaiser / picture alliance via Getty Images

Другая россиянка, Наталья, тоже была в недоумении, когда купила на пляже отличную пинаколаду меньше чем за доллар, но при этом не смогла найти в Гаване бутилированную воду.

Примерно такая же ситуация на острове с сигарами — достать их проще, чем яйца. «Табак выращивают с особым трепетом, это же национальная гордость и валюта! А вот курицы, видимо, не прониклись важностью момента и несутся недостаточно активно», — предположила тревел-блогерша.

Еще одна странная особенность Кубы, на которую обратила внимание путешественница, — отсутствие на тропическом острове фруктов. Она отметила, что такая ситуация сложилась, потому что все плоды либо уходят на экспорт, либо «гниют на деревьях, пока бюрократическая машина решает, кому и как их распределять». Елена пожаловалась, что в роскошном по кубинским меркам отеле им предлагали только папайю, бананы и незрелые ананасы.

Блогерша также заметила, что на улицах городов полно кошек, но совсем нет бездомных собак, по дорогам ездят возницы на телегах, запряженных лошадьми, но с айфонами, физики работают таксистами, а за разрушенными фасадами домов может скрываться роскошная антикварная мебель и хрустальные люстры колониальных времен.

Гавану россияне назвали городом контрастов

«В стране действительно много контрастов. Во многом это связано с санкциями. Как мне сказали ребята из российского посольства на Кубе: "Тяжело жить под санкциями и вдвойне тяжело — когда ты остров"», — рассказала российская туристка Наталья.

Россиянка добавила, что, гуляя по Гаване, можно встретить и здания в монументальном конструктивизме, и современные хайтек-небоскребы, и разваливающиеся колониальные дома.

«Также везде ощущается пренебрежение к США, общая нелюбовь к их политике, но несколько раз встречала парней в шортах с американским флагом. Как мне потом объяснили, у части населения родственники переезжали в 1990-е в Майами», — пояснила Наталья.

Кроме того, туристку поразил уровень зарплат в стране. «В пересчете на рубли средняя зарплата там в районе 3-4 тысяч. Да, там многое бесплатно для населения, но я не знаю, как жить на такие деньги. При этом там много развлекательных заведений, и я знаю, что молодые парни и девушки любят их посещать», — отметила россиянка.

Велосипедные такси и автомобили на улице Гаваны Фото: Roberto Machado Noa / UCG / Universal Images Group via Getty Images

На другую российскую туристку, Дину, столица Кубы тоже произвела большое впечатление.

Когда идешь по Гаване, ты понимаешь, что когда-то она была невероятно грандиозной — архитектура там вообще не уступает, например, испанской или португальской, и этот стиль там сохранен. Огромные проспекты, высоченные пальмы, красивый океан… Когда-то это был один из самых крутых городов в мире, но то, в каком состоянии это находится сейчас, меня ужаснуло. Ты видишь шикарные здания, которые стоят облезлые, с выбитыми окнами, заброшенные, внутри — разруха Дина российская туристка

Путешественница рассказала, что в некоторых домах, где живут кубинцы, нет окон и дверей, и можно наблюдать, как бедная семья сидит за столом под единственным на все помещение мигающим источником света и ест неприглядный ужин.

«Мне, честно говоря, было страшно гулять по улицам Гаваны, особенно вечером. Причем я боялась не того, что меня там обворуют, а что со мной может случиться что-то похуже. Несколько раз я видела там местных жителей с оружием. Очень много было какой-то шпаны», — пожаловалась Дина.

Местные жители — добродушные, творческие и уставшие от экономического кризиса

Несмотря на высокий уровень бедности, кубинцы, по отзывам туристов, в основном добродушны, рады россиянам, открыты к общению и хотят делиться своей культурой.

«Они очень творческие, в столице много красивых граффити, в центре можно услышать живую музыку в исполнении местных музыкантов, а рекламные плакаты фильмов в исполнении кубинских художников входят в список ЮНЕСКО "Память мира"», — восхитилась россиянка Наталья.

Изображение лидера кубинской революции на стене продуктового магазина в центре Гаваны Фото: Giles Clarke / Getty Images

Другой российский турист, Александр, обратил внимание на простодушие кубинцев, которые стараются не унывать даже в тяжелых обстоятельствах, вопреки всему они позитивны.

«Местные жители в массе своей показались добродушными и доброжелательными, немного наивными и уставшими от экономического кризиса, который длится уже несколько десятилетий и с которым государство не может ничего сделать», — рассказал Александр.

Тревел-блогерша Елена обратила отдельное внимание на кубинских женщин, которые, по ее словам, выглядят как королевы при любой погоде.

Вне зависимости от возраста, телосложения и цвета кожи все кубинки идут так, как будто бы весь этот мир принадлежит им. Даже если они пошли за рисом, отоваривать талоны Елена автор тревел-блога «Путешествия с фотокамерой»

По словам россиянки, кубинки активно участвуют в экономической и политической жизни страны, борются за равные права и даже служат в армии. «Неожиданным для меня оказалось то, что даже государственная служащая, банковская работница или сотрудница таможни вполне может прийти на работу в экстрамини и колготках в сеточку», — удивилась она.

Иностранец для кубинца — «потенциальный Санта-Клаус»

Именно колготки — один из самых популярных подарков, которые привозят иностранцы местным жителям, не способным купить многие привычные людям в других странах вещи. Также в этом списке — шариковые ручки, мыло, шампуни и косметика, средства женской гигиены, лекарства, детские игрушки, сладости.

«Знаете, почему кубинцы всегда улыбаются туристам? Потому что каждый иностранец для них — потенциальный Санта-Клаус», — предупредила тревел-блогерша Елена.

Россиянка Дина перед поездкой прочитала в интернете, чему местные жители будут особенно рады, и взяла с собой шоколадные конфеты и лекарства.

«Мы дарили им наши шоколадки: "Аленку", "Мишку на Севере" и другие — и, конечно, они очень этому радовались. Но не могу сказать, что прям какой-то дикий восторг у них был, потому что, как я понимаю, многие туристы так делают, и в целом они к этому привыкли», — призналась туристка.

Россиянин Александр оставлял кубинцам «Аленку» вместо чаевых, и они каждый раз его искренне благодарили.

В конце поездки подарил бармену в гостинице солнечные очки, и он в знак благодарности притащил две хорошие сигары и бутылку рома. В целом ощущение, что подобным подаркам они рады больше, чем мелким чаевым Александр российский турист

В роскошных отелях может быть скудная еда

По словам Александра, если в других странах при наличии изобилия гостям оказывают определенный стандарт услуг, на Кубе при тотальном дефиците люди стараются самостоятельно создать это изобилие. «Они даже капучино на сухом молоке научились делать», — удивился Александр.

У россиянки Дины сложилось другое мнение о кубинском сервисе. Они с подругой выбрали один из лучших отелей курорта Варадеро с самым большим на Кубе гольф-полем, куда якобы приезжают играть местные миллионеры. Однако по факту условия в этом отеле оказались весьма средними.

Можно, наверное, сравнить с какой-нибудь, «тройкой» или плохой «четверкой» в Турции. В этом шикарном, в кавычках, отеле все было очень старое: мебель, двери, сантехника. Но больше всего меня поразила скудность еды. На шведском столе не было особо ни морепродуктов, ни мяса. Была пара видов говядины и курицы, и всегда одно и то же. Из десертов у них сплошные жареные бананы, даже в пятизвездочных отелях. Все, что нам оставалось, — это пить пинаколаду Дина российская туристка

Кроме того, отдых на Кубе туристке омрачила сильная аллергия, которая возникла, по ее предположениям, из-за солнца.

«У меня началась какая-то жесть с лицом: оно раздулось и превратилось в красный шар. Все было в отеках, губы стали огромными, глаза заплыли, все это было красное и чесалось сутками на протяжении всего отпуска. Через день после прилета это началось и продолжалось даже в самолете по пути обратно», — пожаловалась Дина, добавив, что в Москве она сразу же купила в аптеке мазь, которая ей помогла.

Уникальная страна, в которую не хочется возвращаться

Россиянка Наталья призналась, что во время отдыха она была очарована самобытностью Кубы, красотой океана, безумным миксом архитектурных стилей, экзотической природой и разносторонним культурным наследием островного государства.

«Чего стоит дом, где жил и творил Хемингуэй, или здание парламента в центре Гаваны, которое является копией Капитолия в Вашингтоне (только с золотым куполом, который к 500-летию основания Гаваны помогла реставрировать Россия). В общем, Куба — это действительно удивительная страна, которая умеет миксовать не только лучшие коктейли, но и разные культуры», — поделилась туристка.

Однако местного колорита и особенностей многим путешественникам хватает на один раз, возвращаться на остров они не планируют.

«Не жалею, что съездил, было хорошо. Карибы, как всегда, великолепны в плане природы, но второй раз вряд ли поеду», — отметил россиянин Александр. Такого же мнения придерживается и тревел-блогерша Елена.