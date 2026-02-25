В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

Минобороны Азербайджана провело встречу с НАТО для соответствия стандартам

В Баку началась консультативная встреча с участием делегации НАТО и представителей Минобороны Азербайджана для проверки соответствия стандартам Североатлантического альянса. Об этом пишет Minval Politika в своем Telegram-канале.

Как отмечается, ключевая цель встречи — согласование и утверждение перечня оценочных вопросов, подготовленных для проверки уровня боевой подготовки, материально-технического обеспечения и оснащенности подразделений, недавно заявленных в рамках программы «Концепция оперативных возможностей» НАТО, а также их соответствия стандартам Альянса.

Подчеркивается, что в мероприятии также принимают участие иностранные эксперты.

Ранее президент республики Ильхам Алиев заявлял, что армия Азербайджана приводится под стандарты Североатлантического альянса (НАТО). Для этого, по его словам, Азербайджан сотрудничает с Турцией.