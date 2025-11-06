Алиев анонсировал перевод армии на стандарты НАТО

Алиев: Армия Азербайджана приводится под стандарты НАТО

Армия Азербайджана приводится под стандарты Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает агентство APA в своем Telegram-канале слова главы республики во время приема представителей организации в Баку.

Сообщается, что Азербайджан сотрудничает с Турцией в контексте перевода Вооруженных сил на стандарты НАТО. Кроме того, Алиев коснулся вопроса расширения отношений между Баку и НАТО.

Президент Азербайджана также объявил о продолжении модернизации азербайджанской армии. На встрече с Алиевым присутствовали представители НАТО из Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.

Накануне Алиев предложил странам — участницам Организации тюркских государств провести совместные военные учения в 2026 году. В объединение входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.