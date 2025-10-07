Алиев предложил постсоветским странам провести военные учения со страной НАТО

Алиев предложил странам ОТГ провести военные учения в Азербайджане в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам-участницам Организации тюркских государств провести военные учения в 2026 году. Его слова передает агентство «Азертадж».

«Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств», — сказал он.

12-й саммит ОТГ проходит в городе Габала. В организацию входят: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Турция является членом НАТО.

Ранее Баку провел учения спецназа с Турцией. В мероприятии также приняли участие Казахстан, Катар, Узбекистан и Пакистан.